أغنى 10 دول عربية..المغرب حاضر في اللائحة

هبة بريس _ الرباط

المملكة العربية السعودية

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 1.06 تريليون دولار

تتصدر المملكة العربية السعودية ترتيب أغنى دولة عربية في عام 2023. ويشهد الاقتصاد السعودي ازدهاراً مدفوعاً بعائدات النفط الضخمة وتطور الاستثمارات الخاصة. كما تسير المملكة العربية السعودية على المسار الصحيح لتحقيق رؤية 2030، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 29,920 دولارًا أمريكيًا. وقد وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030، والتي من أحد أهدافها تنويع مصادر الاقتصاد وتشجيع السياحة والأعمال في البلاد، وتجري المملكة العربية السعودية عددا من التعديلات والتغييرات في القوانين لتسهيل جذب المستثمرين والسياح للمملكة، وكذلك في مجال الرياضة وبخاصة كرة القدم حيث شهدت الأندية السعودية حركة انتقالات كبيرة في سوق الانتقالات للاعبيين عالميا، وذلك بانتقال عدد من نجوم الكرة العالمية للعب في الدوري السعودي، وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يلعب لصالح نادي النصر، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام نجوم اللعبة للانتقال إلى الدوري السعودي.

الإمارات العربية المتحدة

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 498.98 مليار دولار

يعتبر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدا من الاقتصادات القوية في الدول العربية، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة مركزًا كبيرا للسياح وعالم الشركات والمستثمرين. ووفقًا لهيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي قدره 23 مليار دولار في عام 2022. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة 49.450 دولارًا أمريكيًا، وتحتل المرتبة الثانية في قائمتنا لأغنى الدول العربية في العالم في عام 2023.

مصر

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 387.11 مليار دولار

وتعمل مصر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحقيق “رؤية مصر 2030 “، والهدف هو تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام. وتعتبر مصر واحدة من أغنى الدول العربية في عام 2023، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3640 دولارًا.

العراق

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 267.89 مليار دولار

ويصنف العراق رابع أغنى دولة عربية في عام 2023 مدعوما باقتصاد نفطي ضخم. يمتلك العراق بعضًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وهو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة “أوبك”، بعد المملكة العربية السعودية. ويعتمد اقتصاد العراق بشكل كبير على تصدير النفط، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد 6,180 دولارًا.

قطر

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 219.57 مليار دولار

تسهم الاحتياطيات النفطية لدولة قطر بجزء كبير من اقتصادها، لكن البلاد تقدمت في تطوير قطاعات أخرى من اقتصادها بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، تمر البلاد بتغيير تحولي، وتعد بطولة كأس العالم لكرة القدم الأخيرة تطوراً كبيراً. لقد استطاعت قطر أن تحظى باهتمام عالمي وهي تعمل بشكل أكبر على الترويج للسياحة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر 83.890 دولارًا أمريكيًا، وتحتل المرتبة الخامسة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.

الجزائر

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 206.01 مليار دولار

يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل كبير على تصدير النفط والغاز الطبيعي. يبلغ قطاع الهيدروكربونات 19% من الناتج المحلي الإجمالي، و93% من صادرات المنتجات، و38% من إيرادات الميزانية بين عامي 2016 و2021. ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر 4480 دولارًا، وتحتل البلاد المرتبة السادسة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.

الكويت

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 164.71 مليار دولار

الكويت دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها نحو 4.46 مليون نسمة. وفقا لتقرير البنك الدولي، في عام 2022، انتعش النمو الاقتصادي بشكل كبير مع زيادة بنسبة 7.9% على أساس سنوي. وقد لعب الارتفاع المذهل بنسبة 13.3% في قطاع النفط الكويتي دوراً مهمًا في النمو العام الماضي. ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الكويتي في عام 2023، بعد أداء قوي في عام 2022. ويعود التباطؤ المتوقع في الاقتصاد إلى النشاط الاقتصادي العالمي الثابت، ومن المتوقع أن يستقر الاقتصاد على المدى المتوسط. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت 33.650 دولارًا أمريكيًا، وتصنف من أغنى الدول العربية في عام 2023.

المغرب

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 138.78 مليار دولار

يعتمد المغرب بشكل رئيسي على تصدير المواد الخام. وقد قامت البلاد بإصلاحات اقتصادية دعمت ديناميكية القطاع الخاص. ويتقدم المغرب أيضًا في قطاعات أخرى بما في ذلك الاتصالات والسياحة. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المغرب 3750 دولارًا، وتحتل البلاد المرتبة الثامنة في قائمتنا لأغنى الدول العربية في عام 2023.

سلطنة عمان

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 104.9 مليار دولار

عمان بلد صغير مع التركيز الأساسي على قطاع الزراعة. تضيف عائدات النفط أيضًا جزءًا كبيرًا إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ودخل الحكومة، كما تسعى البلاد لتنويع مصادر اقتصادها، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عمان 21.960 دولارًا أمريكيًا، وتصنف من أغنى الدول العربية في عام 2023.

الأردن

إجمالي الناتج المحلي للبلاد (2023): 52.06 مليار دولار

يعتبر الاقتصاد الأردني صغيراً نسبياً ويواجه العديد من العقبات مثل قلة المياه، لكنه متنوع بشكل جيد نسبياً. تتعافى البلاد بشكل جيد من صدمة كوفيد-19، ويعتبر القطاع السياحي عنصرا مهما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للأردن 5050 دولارًا، ويحتل المرتبة العاشرة في قائمتنا لأغنى الدول العربية لعام 2023

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