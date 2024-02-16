الإصابة تغيب لاعب بايرن ميونيخ عدّة أسابيع

2024-02-16 / 18:20
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هبة بريس _ رياضة

أعلن فريق بايرن ميونيخ، حامل لقب البطولة الألمانية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ظهيره الأيمن الفرنسي الشاب، ساشا بوي، سيغيب عدّة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

وكتب بايرن، في موقعه الرسمي ، أن بوي (23 عاما) “القادم في يناير عانى من تمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيسر خلال التمارين”، وهي الإصابة التي أكدتها الفحوص الطبية.

ويحل بايرن وصيف ترتيب البطولة الألمانية على بوخوم، بعد غد الأحد، باحثا عن تقليص الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر.

وانضمّ بوي إلى قائمة لاعبي بايرن المصابين، والتي تضم كلا من مواطنه الجناح كينغسلي كومان، والمهاجم سيرج غنابري، والظهير الأيسر الكندي الفونسو ديفيس، ولاعب الوسط النمسوي كونراد لايمر.

ووقع بوي، القادر أيضا على شغل مركز الظهير الأيسر، على عقد مع الفريق البافاري حتى صيف 2028 في صفقة بلغت 30 مليون أورو (32.5 مليون دولار).

وتدرّج بوي في الفئات السنية لفريق رين الفرنسي، قبل أن ينتقل في صيف 2021 إلى صفوف غلطة سراي التركي، الذي أحرز معه لقب البطولة المحلية الموسم الماضي.

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‫5 تعليقات

  1. الاعب بيورن ميونيخ ساشا بوي ذو أصول فرنسية سيغيب عدّة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة..

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  2. الاعب بيورن ميونيخ ساشا بوي ذو أصول فرنسية سيغيب عدّة أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة..

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