عبد اللطيف حموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية الامنية

هبة بريس

ذكر مصدر مطلع ان المديرية العامة للأمن الوطني، قامت الخميس 15 فبراير الجاري بالإعلان عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن القصر الكبير والرباط والدار البيضاء والناظور وأكادير ومكناس.

وأوضح المصدر ذاته أن التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، قد شملت ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية بمصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية، من بينها تعيين رئيس الفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ورئيس دائرة للشرطة بمدينة الرباط، علاوة على رئيسي مصلحتين لحوادث السير بمدينتي القصر الكبير والناظور.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعيينات همت أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لا ممركزة لشرطة الزي بالأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمنطقة أمن ميناء أكادير، ورئيس فرقة تابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة مكناس.

وخلص المصدر ذاته الى ان هذه التعيينات الجديدة تندرج في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

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