فاس.. إحالة 17 طبيبا وممرضا وإداريا بالمستشفى الجامعي أمام النيابة العامة

2024-02-16 / 18:00
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ع محياوي _ هبة بريس

تحيل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اليوم الجمعة على الوكيل العام، 17 متهما من ممرضي وأطباء وإداريي المستشفى الجامعي حقق معهم للاشتباه في تورطهم في التقصير بالقيام بواجبهم المهني في مصلحة الطفل والأم، ما تسبب في أخطاء طبية ووفيات في صفوف أطفال مرضى بالسرطان.

ويوجد 8 متهمين رهن الحراسة النظرية بعدما أمر الوكيل العام بذلك، ومنهم حارسان عامان وطبيب داخلي وطبيبة مقيمة و4 ممرضين واحدة منهم ممرضة رئيسية، فيما يقدم 9 آخرون في حالة سراح.

هذا وباشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها منذ بداية الأسبوع في الفضيحة الجديدة بمصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي، بعد عملية بحث سري سابق دام 5 شهور تقريبا وتم خلالها رصد مكالمات هاتفية لبعض المشتبه فيهم قبل التدخل لإيقاف كل من له علاقة بالشبكة بعد معلومات دقيقة وفرتها عناصر مراقبة التراب الوطني “ديستي”.

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