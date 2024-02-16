أبـ.وعـ..بيدة: الخسائر في صفوف العدو فادحة وغير مسبوقة
أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن عملية “طوفان الأقصى” ستكون “نقطة فاصلة في تاريخ الأمة”، وأنه يجري “إيقاع خسائر فادحة وغير مسبوقة في صفوف العدو”.
وقال أبو عبيدة: “133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال، هذه المعركة تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا”.
وأكد الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أن “مجاهدينا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا، ويلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة”.
وأوضح أبو عبيدة أن “ما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية”، مشددا على أن “مجاهدينا ينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة”.
وأكد أن “مجاهدينا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، ومقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة”، مضيفا أن “الآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم”.
وشدد أبو عبيدة على أن “كثير مما يعلنه ويبثه العدو ملفق ومختلق لأغراض داخلية ومعنوية، ولسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان، المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه، الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا”.
وفي حديثه حول الأسرى الإسرائيليين لدى “القسام” قال: “حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك، وحذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك”.
وشدد الناطق باسم “القسام” على أن “أسرى العدو يعيشون أوضاعا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم”، مضيفا “جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم، الوقت ينفد أمام أسرى العدو بشكل متسارع جدا”.
وأضاف: “الأهداف السياسية التي يحاول قادة العدو تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم ستؤدي بهم لسقوط مدو وخزي وعار، نحن كشعب ومقاومة مرابطون على هذه الأرض حتى الفرج والنصر القريب”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
الخسائر راه عندكم داخل فليسطين. تدمير. موتى تهجير….. ايها الملثم الذي لانعرف لحد الساعة حتى وجهك الحقيقي. واين توجد هل داخل فليسطين ام خارجها. غالبا غارج فليسطين. التي دمرتها بطيشكم ياخدام إيران.
اللهم انصركم وسدد رميكم ورحم الله شهدائكم وشفاء لجىرحاكم والغزي والعار لكل من تخاذل اتجاهم
الا ماقدرتي دير والو عاون اخوانك غير بالدعاء, اما الهدرة خاوية ساهل حتا الدري الصغير اقولها! لو كان الملثم خارج فلسطين او داخلها, ماذا انت فاعل اذا علمت ذلك، اتقي الله في اخوتك
الله ينصركم على العدو الصهيوني نحن في جانب المقاومة في فلسطين
يجب التفكير بالعقل و ليس بالعاطفة مثل القطيع حماس قبضت الثمن لتخريب فلسطين والأطفال و النساء و العائلات يدغعون الثمن بعدما كان الفلسطينيون يشتغلون في إسرائيل ب 1500 دولار و يعيشون في أمان توجد مستشفيات مدارس بنية تحتية الآن صار كل شيء خراب بسبب حماس و الله لو مسكت حماس الحكم لخربت فلسطين كما خرب حزب الله اقتصاد لبنان و الحوثيون اليمن و و و كفانا من شعارات القطيع و الإسلام بريء منهم و الله لو فتحت إسرائيل بابها للعمل العرب و المسلمين لهاجروا كلهم لها مثلما نشاهد الآن المهاجرين السريين يموتون في البحر للوصول إلى بلاد المستعمر سابقا هده هي الحقيقة للأسف
اللهم انصر عبادك الصالحين