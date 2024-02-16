اكادير : الوالي امزازي يتفقد أطلال سوق ” انزا” ويعد بإنجازه من جديد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قام الوالي وعامل عمالة اكادير اداوتنان، عصر يوم امس الخميس، بزيارة تفقدية لما تبقى من أطلال سوق منطقة ” انزا” شمال مدينة اكادير.

وكان امزازي مرفرقا بعدد من المسؤولين من العمالة فقط دون حضور أي ممثل عن الجماعي لأكادير، والتقى بعدد من التجار والحرفيين ووعدهم بالتعجيل في بناء السوق اليومي ل ” انزا”، كما وعد بتخصيص أمكنة للحرفيين في انتظار بدأ الإشغال بالسوق الذي تأخرت عملية انجازه لأزيد من سنة.

كما ان مصادر كشفت للجريدة ، ان ممثلي التجار والحرفيين، كانوا قد ربطوا الاتصال بمسؤول جماعي قبل أسبوعين ، ووعدهم بالتعجيل في اعادة بناء السوق ، مشيرا ان كل الدراسات الهندسية والتقنية موجودة إلى جانب المبلغ المالي المرصود للمشروع .

وسبق لجريدة ” هبة بريس ” ان قامت بزيارة في الأشهر القليلة الماضية، لما تبقى من السوق ، بعد انهيار اسقفه وجدرانه ، كلما تهاطلت الأمطار ، حتى اصبح شبحا يهدد ارواح السكان .

وضعية دفعت بجمعية التجار والحرفيين للسوق المداوم، اكثر من مرة إلى تقديم طلبات للمسؤولين قصد اخراج السوق إلى حيز الوجود ، علما ان المجلس الجماعي لأكادير قام بتخصيص اعتماد مالي سنة 2021، لإعادة بناءه على ان تنتهي الأشغال به سنة 2022.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp