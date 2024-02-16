اكادير : الوالي امزازي يتفقد أطلال سوق ” انزا” ويعد بإنجازه من جديد

2024-02-16 / 16:48
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قام الوالي وعامل عمالة اكادير اداوتنان، عصر يوم امس الخميس، بزيارة تفقدية لما تبقى من أطلال سوق منطقة ” انزا” شمال مدينة اكادير.

وكان امزازي مرفرقا بعدد من المسؤولين من العمالة فقط دون حضور أي ممثل عن الجماعي لأكادير، والتقى بعدد من التجار والحرفيين ووعدهم بالتعجيل في بناء السوق اليومي ل ” انزا”، كما وعد بتخصيص أمكنة للحرفيين في انتظار بدأ الإشغال بالسوق الذي تأخرت عملية انجازه لأزيد من سنة.

كما ان مصادر كشفت للجريدة ، ان ممثلي التجار والحرفيين، كانوا قد ربطوا الاتصال بمسؤول جماعي قبل أسبوعين ، ووعدهم بالتعجيل في اعادة بناء السوق ، مشيرا ان كل الدراسات الهندسية والتقنية موجودة إلى جانب المبلغ المالي المرصود للمشروع .

وسبق لجريدة ” هبة بريس ” ان قامت بزيارة في الأشهر القليلة الماضية، لما تبقى من السوق ، بعد انهيار اسقفه وجدرانه ، كلما تهاطلت الأمطار ، حتى اصبح شبحا يهدد ارواح السكان .

وضعية دفعت بجمعية التجار والحرفيين للسوق المداوم، اكثر من مرة إلى تقديم طلبات للمسؤولين قصد اخراج السوق إلى حيز الوجود ، علما ان المجلس الجماعي لأكادير قام بتخصيص اعتماد مالي سنة 2021، لإعادة بناءه على ان تنتهي الأشغال به سنة 2022.

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