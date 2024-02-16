حصريا.. تفاصيل تصوير الكاميرا الخفية بمصر من تقديم مراد العشابي

2024-02-16 / 16:08
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هبة بريس - القسم الفني

كشف مصدر خاص لـ”هبة بريس”، عن تفاصيل تصوير كاميرا خفية، من تقديم المنشط مراد العشابي.

وذكر مصدر الجريدة، أنه يتم دعوة الفنانين على أساس المشاركة في برنامج “توك شو” حواري، قبل أن يتفاجأ الضيوف بوقوعهم في فخ العشابي.

وتابع المصدر ذاته، أن البرنامج يصور من الفترة بين 10 و25 فبراير الجاري باستديوهات “ام بي سي” بالقاهرة، لافتا أن الفنان رشيد الوالي قبل بالمشاركة، في حين اعتذر الفنان رفيق بوبكر بسبب التزامه بتصوير أعمال فنية، مقابل اعتذار فنانين آخرين بسبب المقابل المادي الذي وصفوه ب”الهزيل” “1000 دولار”

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