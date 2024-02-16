“فيديو فاضح” يجر تيكتوكر مصرية شهيرة للاعتقال

2024-02-16 / 14:40
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هبة بريس - وكالات

بعد نشرها فيديو فاضحاً، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة باسم سوزي الأردنية بتهمة “التعدي على القيم الأسرية” من خلال نشر وترويج فيديو تسب فيه والدها بألفاظ خادشة.

جاء ذلك بعد تقديم مؤسس حملة تطهير المجتمع، المحامي أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام يتهم فيه الفتاة بتقديم فيديوهات خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع.

وأكد لـ”العربية.نت” أن محتوى هذه الفيديوهات يهدم القيم الأسرية والاجتماعية ويهدم الثوابت التي تعزز وتطالب باحترام الوالدين والإحسان إليهما.

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