وجدة .. انتخاب أحمد المحمودي رئيسا لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”

هبة بريس - وجدة

جرت صباح اليوم الجمعة 16 فبراير الجاري بمقر ولاية جهة الشرق، انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” بعد استقالة الرئيس السابق محمد البرنيشي.

وعرفت عملية التصويت انتخاب احمد المحمودي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع ب 80 صوتا.

كما تمت توزيع النيابات كالتالي :

عبد السلام الطاوس نائبا اول،

محمد القايدي نائب ثان،

رابح ايناو نائب ثالث،

عبد الرحمان حمزاوي نائب رابع.

وتم الاحتفاظ بمنصب الكاتب لخليد بن الطالب

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