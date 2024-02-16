“اتصالات المغرب” ترفع رقم معاملاتها و أرباحها السنوية تتجاوز الستة ملايير درهم

2024-02-16 / 13:43
6

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وصلت مجموعة “اتصالات المغرب” نتائجها الإيجابية خلال السنة التي ودعناها و التي شهدت ارتفاعا في رقم معاملات المجموعة و كذلك في قيمة أرباحها السنوية.

و في هذا الصدد، أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” عن ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، كي يستقر في حدود 36,7 مليار درهم، فيما زادت النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة 6,4 في المائة لتصل إلى 6,19 مليار درهم.

و ارتفع رقم المعاملات لاتصالات المغرب بفعل مساهمة فروع المجموعة في إفريقيا وأنشطة الإنترنيت الثابث في المغرب، حيث عوض ذلك انخفاض الهاتف النقال في المغرب.

كمارة ارتفع عدد زبناء المجموعة بنسبة 0,7 في المائة، ليصل إلى 76 مليون، فيما وصلا الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين EBITDA، إلى 19,4 مليار درهم بزيادة بنسبة 4,7 في المائة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of استعدادا ل”كان 2025″.. المغرب يروج للسياحة بإفريقيا و يوقع اتفاقية مع أكبر وكالة أسفار بالقارة

استعدادا ل”كان 2025″.. المغرب يروج للسياحة بإفريقيا و يوقع…

2024-02-16 / 17:11
Photo of المفوضية الأوروبية تتجه لرفع سعر “فيزا شنغن” على المغاربة من 80 إلى 90 يورو

المفوضية الأوروبية تتجه لرفع سعر “فيزا شنغن” على المغاربة…

2024-02-16 / 16:22
Photo of سلطات البرازيل: “المغاربة أكثر الشعوب العربية و الإفريقية التي زارت بلادنا”

سلطات البرازيل: “المغاربة أكثر الشعوب العربية و الإفريقية التي…

2024-02-16 / 11:34
Photo of المكسيك.. استعراض فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب

المكسيك.. استعراض فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب

2024-02-16 / 10:30
Photo of بالأرقام: مبيعات الإسمنت تتجاوز 1,13 مليون طن

بالأرقام: مبيعات الإسمنت تتجاوز 1,13 مليون طن

2024-02-16 / 10:02
Photo of تفاصيل إطلاق رحلات مباشرة جديدة من الرباط باتجاه خمس مدن أوروبية

تفاصيل إطلاق رحلات مباشرة جديدة من الرباط باتجاه خمس…

2024-02-15 / 17:20
Photo of مشروع ضخم لتشجير جنبات “لوطوروت” سيخلق آلاف فرص الشغل

مشروع ضخم لتشجير جنبات “لوطوروت” سيخلق آلاف فرص الشغل

2024-02-15 / 16:50
Photo of براتب 5000 درهم شهريا.. 3 دول يمكن للمغاربة العيش فيها برفاهية و حياة فاخرة

براتب 5000 درهم شهريا.. 3 دول يمكن للمغاربة العيش…

2024-02-15 / 16:18
Photo of موانئ الواجهة المتوسطية: ارتفاع منتجات الصيد البحري بـ 26%

موانئ الواجهة المتوسطية: ارتفاع منتجات الصيد البحري بـ 26%

2024-02-15 / 14:17
Photo of مخاوف تفشي أنفلونزا الطيور ترفع سعر الدجاج ليصل 20 درهما للكيلوغرام

مخاوف تفشي أنفلونزا الطيور ترفع سعر الدجاج ليصل 20…

2024-02-15 / 13:04

‫6 تعليقات

  2. لانه هناك اقبال وتزايد في الاشتراك مع شبكة لاتصالات المغرب من الشركات الصوغرى كانت او الكوبرى والدقة في المعاملة

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق