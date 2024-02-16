“اتصالات المغرب” ترفع رقم معاملاتها و أرباحها السنوية تتجاوز الستة ملايير درهم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وصلت مجموعة “اتصالات المغرب” نتائجها الإيجابية خلال السنة التي ودعناها و التي شهدت ارتفاعا في رقم معاملات المجموعة و كذلك في قيمة أرباحها السنوية.

و في هذا الصدد، أعلنت مجموعة “اتصالات المغرب” عن ارتفاع رقم معاملاتها بنسبة 3 في المائة في العام الماضي، كي يستقر في حدود 36,7 مليار درهم، فيما زادت النتيجة الصافية حصة المجموعة بنسبة 6,4 في المائة لتصل إلى 6,19 مليار درهم.

و ارتفع رقم المعاملات لاتصالات المغرب بفعل مساهمة فروع المجموعة في إفريقيا وأنشطة الإنترنيت الثابث في المغرب، حيث عوض ذلك انخفاض الهاتف النقال في المغرب.

كمارة ارتفع عدد زبناء المجموعة بنسبة 0,7 في المائة، ليصل إلى 76 مليون، فيما وصلا الأرباح المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين EBITDA، إلى 19,4 مليار درهم بزيادة بنسبة 4,7 في المائة.

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