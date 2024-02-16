“أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال زعيم البوليساريو
أقدم رئيس الجمهورية الايرلندية ، مايكل دانييل هيجينز، على خطوة استفزازية تجاه المملكة المغربية باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. ابراهيم غالي بالقصر الرئاسي.
وقالت وسائل اعلام محسوبة على الجبهة الانفصالية ، أن الزيارة التي قام بها زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي ، تأتي في إطار ما أسمته “التطرق لتطورات القضية الصحراوية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على مستوى الساحة الأوروبية أو العالم”
ومن شأن هذه الزيارة أن تخيم بضلالها على العلاقات المغربية الايرلندية التي كانت متميزة على الدوام ، حيث لم يسبق لأي دولة أوربية أن استقبلت زعيم الجبهة الانفصالية التي لاتحضى بأي اعتراف من قبل الدول الأوربية .
وحاولت أبواق إعلامية محسوبة على البوليساريو والجزائر الترويج للزيارة كنصر دبلوماسي حيث وصفتها جهات معادية بالاختراق الدبلوماسي .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
29 تعليقات
لا أعرف لماذا لا ينهي المغرب الجدل الذي عمر طويلا ويسحب الحكم الذاتي بصفة نهائية شاء من شاء وأبى من ابى.
مستقبلهايرلندا المنسقة عن التاريج ومعروف تاريخها والاموال التي كان يصرفهاالقدافي على المنظمات الإرهابية في ايرلندا والان الجزاءر تدفع الأموال لشراء الدمم لبعض دويلات التي لا وزن لها والمغرب في صحراءه ولو استقبل زعيم المرتزقة اي مخلوق في الكون ولا تهمنا هذه الزيارة بشيء لانها مدفوعة الثمن شيكا من الكابرانات الفاشلين و قريبا ان شاء الله الرءيس الفرنسي ييزور المغرب ويكون الجواب
يحكى أن عصفورا صغيرا قضى ليله فوق غصن شجرة كبيرة وفي الصباح وقبل أن يطير في حال سبيله خاطبها معتذرا كونه ارهقها بثقله فردت عليه لم أشعر بوجودك ولا بالغصن الذي نمت فوقه . يا سادة اموال النظام العسكري الجزائري الحاكم تشتري مثل هذه اااستقبالات بملايين الدولارات وحتى ولو استقبل من طرف الجن والإنس جميعا تبقى الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
على المغرب ان يعلق رحلات ريينير الارلاندية لتذهب الى مطارات تندوف لتملأ طائراتها بالمسافرين من مدن تندوف
Il fait rappeler notre ambassadeur à Dublin
Pour mr rami algerian go to the heal
Les traîtres vendus marionnettes la carte de propagande du régime cocaïne d’alger ils ont perdu aux les sous hommes Harki d’alger
دهب لتسول بعض الدولارات التي سيتم تقسيمها مع كبرانات الجزائر اما الصحراء حتى ولو اجتمع الانس والجن ليأخدوها لن يأخدوها
حكام الجزاير اكبر شيطان