“أبواق الانفصاليين تروج لنصر دبلوماسي”.. ايرلندا تستفز المغرب باستقبال زعيم البوليساريو

2024-02-16 / 12:08
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هبة بريس - الرباط

أقدم رئيس الجمهورية الايرلندية ، مايكل دانييل هيجينز، على خطوة استفزازية تجاه المملكة المغربية باستقبال زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية. ابراهيم غالي بالقصر الرئاسي.

وقالت وسائل اعلام محسوبة على الجبهة الانفصالية ، أن الزيارة التي قام بها زعيم الانفصاليين ابراهيم غالي ، تأتي في إطار ما أسمته “التطرق لتطورات القضية الصحراوية، وكذا آفاق العمل المستقبلي، وخاصة في ميدان التضامن، سواء داخل البلاد أو على مستوى الساحة الأوروبية أو العالم”

ومن شأن هذه الزيارة أن تخيم بضلالها على العلاقات المغربية الايرلندية التي كانت متميزة على الدوام ، حيث لم يسبق لأي دولة أوربية أن استقبلت زعيم الجبهة الانفصالية التي لاتحضى بأي اعتراف من قبل الدول الأوربية .

وحاولت أبواق إعلامية محسوبة على البوليساريو والجزائر الترويج للزيارة كنصر دبلوماسي حيث وصفتها جهات معادية بالاختراق الدبلوماسي .

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‫3 تعليقات

  1. لايزعزع فينا شعرة من راسنا المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وشعارنا الله الوطن الملك

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  2. لو استقبله دول العالم فالصحراء مغربية حرة لاجدال ولانقاش فيها ونفديها بالغالي قبل الرخيص وعاش ملكها الحبيب ونصره الله علا اعداء هدا الوطن فداك ياوطني بروح ودمي

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  3. نصر الله القائد الاعلا ملكنا الحبيب والساهر علا هدا الوطن وملك صحرائنا من طنجة الى اللكويرة

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