استعدادا ل”كان 2025″.. المغرب يروج للسياحة بإفريقيا و يوقع اتفاقية مع أكبر وكالة أسفار بالقارة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة اتفاقا استراتيجيا مع مجموعة تنظيم الرحلات والأسفار “واكاناو”، الرائدة بنيجريا، والتي تعد واحدة من المجموعات الرائدة بمجال تنظيم الرحلات والأسفار بالقارة السمراء.

وأفاد المكتب أنه يتوخى من هذه الاتفاقية تعزيز جاذبية وجهة المغرب بالأسواق الإفريقية، وبالخصوص بغرب إفريقيا، والرفع من تدفقات السياح انطلاقا من هذه الأسواق المصدرة للسياح والواعدة.

ويمتد هذا الاتفاق لخمس سنوات كاملة، تلتزم خلالها المجموعة الإفريقية برفع عدد الحجوزات والرحلات صوب وجهة المغرب، وتكتسي هذه الشراكة استراتيجية أكبر لكون المغرب سيقدم في سنة 2025 على تنظيم كأس إفريقيا للأمم، الحدث الرياضي الكبير بالنسبة للقارة السمراء الذي يستقطب أعداد مهمة من السياح من إفريقيا ومن الجالية الإفريقية وأوربا.

وفي ما يتعلق بالسنة الجارية، تم إبرام اتفاق ما بين الطرفين، يحدد بموجبه هدف استقطاب 5 آلاف سائح بموسم صيف 2024 انطلاقا من نيجريا.

وبحلول العام 2029، تلتزم نفس المجموعة بإنجاز حوالي 66 ألف حجز لفائدة وجهة المغرب، ولهذه الغاية، اتفق كل من المكتب الوطني المغربي للسياحة و”واكاناو” على تنظيم حملة ترويجية مكثفة بالجهة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة تنظيم الرحلات والأسفار “واكاناو” تتوفر على شبكة تضم 47 وكالة أسفار موزعة بإفريقيا، وتتضمن 237 وكيل أسفار، إضافة إلى مركز للنداء يشغل 160 عاملا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp