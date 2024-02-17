هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية تعرف المغاربة على أثمنة العقارات المرجعية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بشراكة مع مؤسسة “yakeey”، أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين منصة رقمية هدفها تعريف و تقريب جميع المواطنين من الأثمنة المرجعية للعقارات بمختلف ربوع المملكة.
و في هذا الصدد، تم إطلاق منصة رقمية جديدة تجمع بين موثقي المملكة و منصة “ياكي” و تتضمن الأثمنة المرجعية للعقارات للراغبين في اقتنائها أينما كانوا في المغرب و خارجه.
و تمت هاته العملية بشراكة مع تطبيق “ياكي” حيث تقرر استغلال المعطيات المتضمنة في المنصة الرقمية للموثقين لوضع لائحة مرجعية تهم الدار البيضاء والرباط في مرحلة أولى، على أن تليها مراكش وأكادير وطنجة، وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني مع نهاية السنة.
و حسب هيئة الموثقين، سيتمك المغاربة المتواجدون خارج التراب الوطني كذلك من التعرف على أثمنة العقارات الخاصة بهم، أو التي يرغبون في اقتنائها، دون مشقة التنقل إلى الوطن الأم من بلدان الإقامة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية ليتطلع المواطنين المغاربة على أثمنة العقارات المرجعية ..
مبادرة جميلة اللهم بارك..
هناك ثغرات يسقط فيها المواطن عند الشراء وعند البيع عقار نتمنى معالجتها ..
جد جيد جدا نحن اصلا في عصر السرعة وهده الانطلاقة مهمة جدا وستساعد المعنيين بالامر في تشجيعهم لاقتناء معلوماتهم دون مشقة او سفر من مكان لاخر
منصات تسهيل الخدمات على المواطنين..
المزيد من التقدم والازدهار والتواصل المكتمل في هدا المجال بالتوفيق للجميع
بالتوفيق والنجاح.المغرب يلج عالم الرقمية
من فضلكم نريد الرابط الالكتروني لتصفح الموقع
ماذا يميز هاته المنصة عن مثيلتها المتوفرة على موقع مديرية الصرائب