هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية تعرف المغاربة على أثمنة العقارات المرجعية

2024-02-17 / 09:25
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بشراكة مع مؤسسة “yakeey”، أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين منصة رقمية هدفها تعريف و تقريب جميع المواطنين من الأثمنة المرجعية للعقارات بمختلف ربوع المملكة.

و في هذا الصدد، تم إطلاق منصة رقمية جديدة تجمع بين موثقي المملكة و منصة “ياكي” و تتضمن الأثمنة المرجعية للعقارات للراغبين في اقتنائها أينما كانوا في المغرب و خارجه.

و تمت هاته العملية بشراكة مع تطبيق “ياكي” حيث تقرر استغلال المعطيات المتضمنة في المنصة الرقمية للموثقين لوضع لائحة مرجعية تهم الدار البيضاء والرباط في مرحلة أولى، على أن تليها مراكش وأكادير وطنجة، وسيتم تعميمها على الصعيد الوطني مع نهاية السنة.

و حسب هيئة الموثقين، سيتمك المغاربة المتواجدون خارج التراب الوطني كذلك من التعرف على أثمنة العقارات الخاصة بهم، أو التي يرغبون في اقتنائها، دون مشقة التنقل إلى الوطن الأم من بلدان الإقامة.

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‫9 تعليقات

  1. هيئة الموثقين تطلق منصة رقمية ليتطلع المواطنين المغاربة على أثمنة العقارات المرجعية ..

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  4. جد جيد جدا نحن اصلا في عصر السرعة وهده الانطلاقة مهمة جدا وستساعد المعنيين بالامر في تشجيعهم لاقتناء معلوماتهم دون مشقة او سفر من مكان لاخر

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