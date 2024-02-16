المفوضية الأوروبية تتجه لرفع سعر “فيزا شنغن” على المغاربة من 80 إلى 90 يورو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتدارس المفوضية الأوروبية قرارا يقضي برفع رسوم تأشيرة “شنغن” من 80 إلى 90 يورو، و هو القرار الذي سيتم في حالة إقراره تطبيقه في عدد من الدول بما فيها المغرب.

و تتجه المفوضية الأوروبية لرفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو و هو ما يعادل تقريبا 980 درهما بالنسبة للبالغين، و45 يورو أي حوالي 490 درهما للأطفال، و ذلك بعدما كانت في السابق في حدود 80 يورو للكبار و 40 يورو للصغار.

و بررت الهيئة الأوروبية قراراها بضرورة تغطية تكاليف التضخم في الاتحاد و كذا لتطور رواتب الموظفين الوطنيين على مدى السنوات الثلاث الماضية، علما أن هاته الرسوم غير قابلة للاسترداد في حالة رفض ملف طلب التأشيرة.

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