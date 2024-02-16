سلطات البرازيل: “المغاربة أكثر الشعوب العربية و الإفريقية التي زارت بلادنا”

2024-02-16 / 11:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أفادت معطيات رسمية قدمتها سلطات البرازيل و بالضبط وكالة الأنباء الخاصة بغرفة التجارة العربية في البرازيل بأن المغاربة هم أكثر السياح العرب و الأفارقة الذين زاروا البرازيل خلال سنة 2023.

و في هذا الصدد، تصدر المغاربة قائمة السياح الوافدين على البرازيل من منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برسم سنة 2023، إذ استقبلت البرازيل خلالها ما مجموعة 4035 سائحا مغربيا، متفوقين على السياح اللبنانيين و التونسيين و السعوديين و المصريين.

مقابل ذلك، كشفت معطيات أخرى بأن المغرب يستقبل سنويا حوالي 50 ألف سائح برازيلي، حيث تعتبر المملكة من الوجهات المفضلة للشعب البرازيلي خارج قارة أمريكا اللاتينية.

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