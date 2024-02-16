المكسيك.. استعراض فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب

هبة بريس

استعرض سفير المغرب بالمكسيك، عبد الفتاح اللبار، فرص ومؤهلات الاستثمار بالمغرب في عدة مجالات، وذلك خلال لقائه بمسؤولين حكوميين مكسيكيين بولاية تاباسكو (جنوب).

وبالمناسبة، بحث السيد اللبار مع حاكم ولاية تاباسكو كارلوس مانويل ميرينو كامبوس Carlos Manuel Merino Campos ومسؤولين حكوميين إمكانات تطوير الشراكة بين المقاولات المغربية ونظيرتها في هذه الولاية المكسيكية، وخاصة في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، وعلى رأسها الزراعة والسياحة والتعليم وكذا الثقافة.

كما سلط الدبلوماسي الضوء على استراتيجية المغرب لتطوير القطاع السياحي وتعزيز إشعاع وجهة المملكة على الصعيد العالمي، وأيضا إمكانات الاستقطاب بالسوق المكسيكية.

وتم اقتراح لجان عمل ثنائية مكونة من ممثلي الحكومة وقطاع الأعمال لمناقشة مجالات التعاون ذات الأولوية ووضع خطط عمل ملموسة، وتوقيع اتفاقيات تمهد الطريق للتعاون الاستثماري على المديين القصير والمتوسط.

يشار إلى أن المغرب حل ضيف شرف خلال تظاهرة “أيام الشعر” التي نظمت، يوم الاثنين بمتحف كارلوس بيليكير كامارا الإقليمي للأنثروبولوجيا في تاباسكو.

ويوفر هذا البرنامج الثقافي السنوي، المخصص للاحتفال بالشعر والتراث الأدبي لولاية تاباسكو، مساحة للحوار والإلهام، ويساعد على تعزيز دور الأدب والفنون كوسيلة للتعبير والتواصل الثقافي.

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