طنجة.. الوقاية المدنية تنقذ “مشرد” جرفه وادي ” بني مكادة” ( صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
أنقذت عناصر المدنية أمس الخميس ، “مشرد” جرفته مياه وادي بني مكادة الذي ينتهي مصبه بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة .
ورجحت مصادر “هبة بريس ” أن تكون مياه وادي بني مكادة قد جرفت “المشرد” وهو على حافة الوادي الذي أضحى ملاذا لعدد من المشردين للنوم وتعاطي بعض المواد المخدرة “كالسلسيون ” مما يفقدهم وعيهم وشعورهم .
وكانت مياه وادي بني مكادة قد جرفت في وقت سابق مشردين لقي أحدهم مصرعه غرقا فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انقاذ الثاني .
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5 تعليقات
عفا الله عنهم وعن السموم التي يتعاطون لها
الشكر الجزيل للوقاية المدنية في انقادهم هدا المتشرد واعانهم الله علا مجهوداتهم التي يبدلونها لهدا الوطن وشعبه
نتيجة التشرد والاهمال بانفسنا نسال الله العفوة والعافية للجميع
ليس كل البشر في راحة وسكينة ومؤوا لو كان له مؤوى ماكان مصيره هكدا يارب حسن الخاتمة
يجب علينا الاعتناء بهم وجمعهم من التشرد وبناء لهم مؤوا يؤويهم الله اعلم باحوالهم النفسية المدمرة جسديا وروحيا من لايرحم لايورحم