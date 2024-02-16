طنجة.. الوقاية المدنية تنقذ “مشرد” جرفه وادي ” بني مكادة” ( صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
أنقذت عناصر المدنية أمس الخميس ، “مشرد” جرفته مياه وادي بني مكادة الذي ينتهي مصبه بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة .
ورجحت مصادر “هبة بريس ” أن تكون مياه وادي بني مكادة قد جرفت “المشرد” وهو على حافة الوادي الذي أضحى ملاذا لعدد من المشردين للنوم وتعاطي بعض المواد المخدرة “كالسلسيون ” مما يفقدهم وعيهم وشعورهم .
وكانت مياه وادي بني مكادة قد جرفت في وقت سابق مشردين لقي أحدهم مصرعه غرقا فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انقاذ الثاني .
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