طنجة.. الوقاية المدنية تنقذ “مشرد” جرفه وادي ” بني مكادة” ( صور)

2024-02-16 / 10:14
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هبة بريس - مكتب طنجة

أنقذت عناصر المدنية أمس الخميس ، “مشرد” جرفته مياه وادي بني مكادة الذي ينتهي مصبه بالشاطئ البلدي لمدينة طنجة .

ورجحت مصادر “هبة بريس ” أن تكون مياه وادي بني مكادة قد جرفت “المشرد” وهو على حافة الوادي الذي أضحى ملاذا لعدد من المشردين للنوم وتعاطي بعض المواد المخدرة “كالسلسيون ” مما يفقدهم وعيهم وشعورهم .

وكانت مياه وادي بني مكادة قد جرفت في وقت سابق مشردين لقي أحدهم مصرعه غرقا فيما تمكنت عناصر الوقاية المدنية من انقاذ الثاني .

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