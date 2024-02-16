ريم فكري: “كنطلب من الجميع يحترم الظروف اللي كنمر بيها”

2024-02-16 / 09:21
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هبة بريس - الرباط

في أول تعليق لها على وفاة زوجها بطريقة مأساوية، طالبت الفنانة ريم فكري الجميع باحترام الظروف التي تمر منها.

وقالت ريم فكري، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: ” شكرا ليكم من القلب على الإتصالات والميساجات ديالكم”.

وأضافت الفنانة المغربية:” كنطلب من الجميع يحترم هاذ الظروف اللي كنمر بيها. لا راد لقضاء الله و إنا لله و إنا إليه راجعون.. دعيو ليه بالرحمة”.

هذا وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت يوم الأربعاء 14 فبراير الجاري، شخصا يحمل الجنسية الفرنسية، وهو من أصل مغربي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية الاختطاف والاحتجاز المقرون بالتعذيب والقتل العمد.

وتعود هذه القضية إلى الثامن من شهر فبراير الجاري عندما توصلت مصالح الشرطة بالدار البيضاء ببلاغ حول اختطاف الضحية من طرف مستعملي سيارة رباعية الدفع، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد أسفرت إجراءات البحث المنجزة عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي ساهم في التنفيذ المادي لجريمة الاحتجاز والاختطاف والتعذيب المفضي للموت، داخل حاوية بمنزله بمنطقة المنصورية بضواحي المحمدية، قبل التخلص من الجثة بعد التمثيل بها بمجرى نهري بضواحي الرباط.

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‫11 تعليقات

  7. اصعب فراق في الحيات فراق الموة نسال الله العلي القدير ان يرزقها ويرزق كل من يمر علا فراق الاحباب من هده الدنيا

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  9. يجب علا بعد الناس ان يتركو الناس في حالهم عفا الله عنهم وخصوصا عند وجود فراق الموة بحياة انسان والاخر يتطال عليه باقاويل كادبة وصادقة

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  10. هده هي حال الدنيا موتة واحدة ولاكن الاسباب متعدة لاي واحد منا فارق الحياة نسال الله العلي القدير حسن الخاتمة

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  11. طلبها في محله كل من مات احد من اهله لايحب ان يتطاولون عليه بالاقاويل عفا الله عنا وعنكم من القيل والقال

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