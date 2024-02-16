طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون درجات الحرارة نسبيا مرتفعة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

وستظل الأجواء أحيانا غائمة مع نزول بعض القطرات المطرية بكل من الشمال الغربي، الريف، شمال مرتفعات الأطلس المتوسط وشرق البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي السهول الشمالية ومرتفعات الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، شمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شرق الساحل المتوسطي، الأطلس المتوسط، المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 13 و23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 09 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بجنوب البلاد، بينما ستنخفض في باقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، البوغاز وما بين طانطان وبوجدور ، وهائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس حديد وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

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