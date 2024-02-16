طقس الجمعة.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-02-16 / 09:11
6
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تكون درجات الحرارة نسبيا مرتفعة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

وستظل الأجواء أحيانا غائمة مع نزول بعض القطرات المطرية بكل من الشمال الغربي، الريف، شمال مرتفعات الأطلس المتوسط وشرق البلاد، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي السهول الشمالية ومرتفعات الأطلس الكبير.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى، شمال الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من شرق الساحل المتوسطي، الأطلس المتوسط، المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و08 درجات بالمرتفعات، السفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 13 و23 درجة بأقصى الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، فيما ستتأرجح ما بين 09 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستكون في ارتفاع بجنوب البلاد، بينما ستنخفض في باقي الأرجاء.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بكل من الواجهة المتوسطية، البوغاز وما بين طانطان وبوجدور ، وهائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس حديد وطانطان، وهائجا بباقي السواحل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of محامي ريم فكري: “اتهامات عائلة زوج موكلتي هدفها حرمانها من الارث”

محامي ريم فكري: “اتهامات عائلة زوج موكلتي هدفها حرمانها…

2024-02-16 / 09:25
Photo of ريم فكري: “كنطلب من الجميع يحترم الظروف اللي كنمر بيها”

ريم فكري: “كنطلب من الجميع يحترم الظروف اللي كنمر…

2024-02-16 / 09:21
Photo of صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر عالمي بالنيبال

صحراويون مغاربة يفضحون انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بمؤتمر…

2024-02-15 / 23:40
Photo of اجتماع مغربي اسباني فرنسي بلجيكي لتقييم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب

اجتماع مغربي اسباني فرنسي بلجيكي لتقييم التعاون من أجل…

2024-02-15 / 23:13
Photo of أديس أبابا.. تدشين نافورة مغربية بمقر الاتحاد الإفريقي

أديس أبابا.. تدشين نافورة مغربية بمقر الاتحاد الإفريقي

2024-02-15 / 23:07
Photo of موظف شرطة يقدم على محاولة إنتحار باستخدام سلاحه الوظيفي

موظف شرطة يقدم على محاولة إنتحار باستخدام سلاحه الوظيفي

2024-02-15 / 22:39
Photo of فاس..ابن يجهز على والده باستعمال آلة حادة

فاس..ابن يجهز على والده باستعمال آلة حادة

2024-02-15 / 22:05
Photo of عيد الحب عند المغاربة بين الحداثيين والمحافظين

عيد الحب عند المغاربة بين الحداثيين والمحافظين

2024-02-15 / 21:54
Photo of مسؤول ب”الفوبريل” يشيد بالتزام جلالة الملك محمد السادس ودعمه للشراكة جنوب-جنوب

مسؤول ب”الفوبريل” يشيد بالتزام جلالة الملك محمد السادس ودعمه…

2024-02-15 / 21:49
Photo of إيرلندا تعلن تقديم 21.5 مليون دولار للأونروا

إيرلندا تعلن تقديم 21.5 مليون دولار للأونروا

2024-02-15 / 21:16

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق