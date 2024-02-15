موظف شرطة يقدم على محاولة إنتحار باستخدام سلاحه الوظيفي

هبة بريس _ الرباط

علم لدى ولاية أمن فاس أن موظف شرطة يعمل بفرقة المرور، أقدم مساء الخميس، على محاولة الإنتحار داخل مسكنه باستخدام سلاحه الوظيفي.

وقد تم نقل الشرطي المصاب إلى المستشفى، بعد إصابته بجروح خطيرة بسبب العيار الناري، حيث لا يزال يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة.

وكان الشرطي المصاب موضوع بحث قضائي تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس على خلفية قضية تتعلق بشبهة اختلاس أموال عمومية، بعد تسجيل اختلالات في تدبير عائدات الغرامات التصالحية الجزافية المتعلقة بالسير على الطرق.

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