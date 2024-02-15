فاس..ابن يجهز على والده باستعمال آلة حادة

2024-02-15 / 22:05
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هبة بريس _ فاس

ع محياوي _ هبة بريس

إهز حي بدر بمدينة فاس اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، حسب مصدر هبة بريس ، على وقع جريمة قتل بشعة، الجاني فيها هو الابن في عقده الرابع أما الضحية فهو الأب.

وكشف ذات المصدر،أن الابن الجاني، دخل في خلاف مع والده، انتهى بلجوئه إلى آلة حادة واستعمالها في ارتكاب هذه الجريمة النكراء في حق والده.

وحاول الجاني حسب ذات المصدر، أن يلوذ بالفرار، لكن الشرطة أعلنت حالة استنفار بمجرد إشعارها بهذه الواقعة ، وتمكنت عناصر الدراجين من الوصول إليه وتوقيفه، وإحالته على مصلحة الشرطة القضائية للتحقيق معه في ملابسات ارتكابه لهذا الفعل الجرمي الشنيع.

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