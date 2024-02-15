عموتة يقود المنتخب الأردني لقفزة كبيرة في تصنيف “فيفا”

قاد المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الأردني لتحقيق قفزة كبيرة في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقد صعد المنتخب الأردني للمركز 70 عالميا، بعدما قفز 17 خطوة للأمام في التصنيف العالمي، بعدما كان في المركز 87 قبل إنطلاق كأس آسيا.

ويأتي إرتقاء المنتخب الأردني في التصنيف العالمي بعدما قاده الحسين عموتة لبلوغ نهائي كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، علما أنه خسر اللقب أمام قطر بثلاثة أهداف لواحد.

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