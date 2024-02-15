إختيار حكيمي ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

تواجد الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن تشكيلة الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واختار الإتحاد الأوروبي “يويفا” حكيمي ضمن تشكيلة الأسبوع بعدما تألق في المباراة التي فاز فيها فريقه على ريال سوسييداد بهدفين دون رد، لحساب ذهاب ثمن النهائي.

وأقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين أربع مباريات عن دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار إقامة المباريات الأربعة المتبقية في الأسبوع القادم.

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