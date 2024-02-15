مبابي يخبر الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان مجانا

مبابي يخبر الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان مجانا

2024-02-15 / 17:49
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كشفت تقارير صحفية، أن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قرر مغادرة قلعة النادي الباريسي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي في صيف 2024، بعدما جدد عقده في صيف 2022، وكان العقد الجديد يتضمن بند التفعيل لعام آخر، لكن اللاعب قرر الرحيل نهائيًا عن «حديقة الأمراء».

ووفقا لما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أبلغ اللاعب مبابي، ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، أنه سيترك النادي كلاعب حر.

أضاف رومانو: «لم يتم الاتفاق بشكل كامل على شروط المغادرة، لكنه سيغادر باريس في الصيف، ولم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي».

ويعد ريال مدريد، أبرز الأندية التي تستهدف ضم اللاعب المخضرم، بعدما كان قريبا من التوقيع معه في صيف 2022.

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