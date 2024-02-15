بمشاركة بونو.. الهلال السعودي يهزم سباهان الإيراني في موقعة ذهاب دوري أبطال آسيا

عاد الهلال السعودي بفوز ثمين من إيران أمام مضيفه سباهان بثلاثة أهداف لواحد، اليوم الخميس، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الإيراني السباق إلى التهديف عبر لاعبه رامين ريزايان في الدقيقة 37، وأدرك البرازيلي مالكوم التعادل للهلال في الدقيقة 57، ثم أضاف الصربي ميتروفيتش ااهدف الثاني في الدقيقة 94، قبل أن يوقع الحمدان ثالث الأهداف للهلال في الدقيقة 97.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو كأساسي من جانب الهلال السعودي، حيث تصدى لفرصتين اثنتين.

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