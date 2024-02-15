إيرلندا تعلن تقديم 21.5 مليون دولار للأونروا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت إيرلندا تقديم 20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في العاصمة دبلن، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن: “أحث الدول المانحة الأخرى على استئناف وتوسيع دعمها للأونروا حتى تتمكن من تقديم المساعدة لملايين اللاجئين الفلسطينيين المحتاجين”.

وأكد مارتن أن بلاده “قدمت اليوم دعما بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأونروا لتقديمها الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات للمحتاجين بقطاع غزة والمنطقة”.

من جانبه، حذر لازاريني من أن عمل الوكالة سوف “يتعرض للخطر اعتبارا من مارس/ آذار المقبل، إذا فشلت في تأمين تمويل جديد، أو إقناع المانحين باستئناف المساهمات المعلقة”.

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