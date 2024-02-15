البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

تعادل مولودية وجدة أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف لمثله، اليوم الخميس، ضمن الجولة 18 من البطولة الإحترافية.

وكان مولودية وجدة السباق إلى التهديف عبر يوسف أنور في الدقيقة 29، وأدرك جواد غبرة التعادل لإتحاد طنجة في الدقيقة 35.

وتلقى نادر لقماني، لاعب مولودية وجدة بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 89.

هذه النتيجة تضع مولودية وجدةفي المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل إتحاد طنجة المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

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