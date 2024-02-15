القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

تنفيذا لبرنامجها السنوي للموسم الرياضي 2023-2024 تنظم الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، تحت إشراف عمالة إقليم سيدي سليمان، قافلة رياضية وطنية بمدينة سيدي سليمان يومي 17 و18 فبراير الجاري، وذلك في إطار سعيها الحثيث إلى إشاعة وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه القافلة، المنظمة بتعاون مع الجماعة الترابية لسيدي سليمان، أنشطة مكثفة للمدارس الرياضية لكرة القدم الخاصة بالفئات الصغرى ( الملعب البلدي) ومباريات في كرة السلة ( ذكور وإناث) وكرة القدم ( ذكور وإناث ) وورشات في فنون الحرب وألعاب حرة لفائدة الأطفال وألعاب تقليدية شعبية ( القطب الترفيهي) ومباراة في كرة القدم النسوية ( القاعة المغطاة) ; فضلا عن لقاء تواصلي مع الشباب ومكونات المجتمع المدني ( دار الثقافة).

وستختتم فعاليات القافلة الرياضية الوطنية صباح يوم الأحد 18 فبراير (11 صباحا)، بتنظيم سباق نسوي على الطريق ( 5ر3 كلم) بمشاركة نسوية من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.

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