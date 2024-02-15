القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

القافلة الوطنية للرياضة للجميع تحط الرحال بسيدي سليمان

2024-02-15 / 20:52
0

تنفيذا لبرنامجها السنوي للموسم الرياضي 2023-2024 تنظم الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع، تحت إشراف عمالة إقليم سيدي سليمان، قافلة رياضية وطنية بمدينة سيدي سليمان يومي 17 و18 فبراير الجاري، وذلك في إطار سعيها الحثيث إلى إشاعة وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من هذه القافلة، المنظمة بتعاون مع الجماعة الترابية لسيدي سليمان، أنشطة مكثفة للمدارس الرياضية لكرة القدم الخاصة بالفئات الصغرى ( الملعب البلدي) ومباريات في كرة السلة ( ذكور وإناث) وكرة القدم ( ذكور وإناث ) وورشات في فنون الحرب وألعاب حرة لفائدة الأطفال وألعاب تقليدية شعبية ( القطب الترفيهي) ومباراة في كرة القدم النسوية ( القاعة المغطاة) ; فضلا عن لقاء تواصلي مع الشباب ومكونات المجتمع المدني ( دار الثقافة).

وستختتم فعاليات القافلة الرياضية الوطنية صباح يوم الأحد 18 فبراير (11 صباحا)، بتنظيم سباق نسوي على الطريق ( 5ر3 كلم) بمشاركة نسوية من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري المؤتمر الأوروبي

أيوب الكعبي يقود أولمبياكوس للفوز أمام فيرينكفاروسي في دوري…

2024-02-15 / 20:47
Photo of البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

البطولة الإحترافية.. مولودية وجدة يتعادل بميدانه أمام إتحاد طنجة

2024-02-15 / 19:55
Photo of بمشاركة بونو.. الهلال السعودي يهزم سباهان الإيراني في موقعة ذهاب دوري أبطال آسيا

بمشاركة بونو.. الهلال السعودي يهزم سباهان الإيراني في موقعة…

2024-02-15 / 19:08
Photo of مبابي يخبر الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان مجانا

مبابي يخبر الخليفي برحيله عن باريس سان جيرمان مجانا

2024-02-15 / 17:49
Photo of إختيار حكيمي ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

إختيار حكيمي ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

2024-02-15 / 17:26
Photo of عموتة يقود المنتخب الأردني لقفزة كبيرة في تصنيف “فيفا”

عموتة يقود المنتخب الأردني لقفزة كبيرة في تصنيف “فيفا”

2024-02-15 / 15:38
Photo of كيروش يرفض تدريب المنتخب الجزائري بسبب “المحيط العام”

كيروش يرفض تدريب المنتخب الجزائري بسبب “المحيط العام”

2024-02-15 / 13:16
Photo of تمديد عقد أشرف حكيمي فوق طاولة إدارة باريس سان جيرمان

تمديد عقد أشرف حكيمي فوق طاولة إدارة باريس سان…

2024-02-15 / 12:50
Photo of إدارة الوداد الرياضي ترفض إستقالة البنزرتي

إدارة الوداد الرياضي ترفض إستقالة البنزرتي

2024-02-15 / 12:07
Photo of تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني يتقدم إلى الرتبة 12

تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني يتقدم إلى الرتبة 12

2024-02-15 / 11:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق