بعد انتخابها على رأس برلمان “البام”..نجوى كوكوس تطير الى الجزائر

2024-02-15 / 19:08
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هبة بريس _ الرباط

حلت أمس الأربعاء نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ، بمدينة قسطنطينة الجزائرية، وذلك يومين بعد يومين فقط من انتخائها على رأس برلمان “البام “.

وحلت كوكوس بالجزائر للمشاركة في أشغال اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء لأنظمة التعاون الإسلامي، بصفتها عضو مجلس النواب حيث كان في استقبالها عضو اتحاد مجالس الدول الأعضاء لأنظمة التعاون الإسلامي؛ وعضو المجلس الشعبي الوطني؛ حناشي رياض.

وتهم أبرز النقاط المدرجة في جدول أعمال اللجنة المذكورة: حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين بقطاع غزة، وأزمة المناخ.

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