“الجمارك “توقف سيارة نفعية على مثنها مخدر الشيرا ضواحي القنيطرة

2024-02-15 / 18:56
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت زمرة القنيطرة المختلطة للجمارك صباح اليوم من إيقاف سيارة نفعية مرقمة بالخارج على مثنها 1800 كيلوغرام من مخدر الشيرا

وجرى التوقيف ضواحي مدينة القنيطرة سوق الاحد اذ تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت ندلير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة،

وتجري التحقيقات لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر

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