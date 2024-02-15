“مبابي “يحسم أمره ويبلغ إدارة باريس سان جرمان

2024-02-15 / 18:37
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هبة بريس _ رياضة

أبلغ النجم كيليان مبابي، ناديه باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي في كرة القدم، نيته الرحيل في نهاية الموسم، حسب ما كشف مصدر مقرب من النادي.

وكان مبابي (25 عاماً) الذي انضم إلى فريق العاصمة عام 2017 قادماً من موناكو، قد مدّد عقده في 2022 حتى 2024، لكنه رفض الصيف الماضي تفعيل بند يسمح له بالبقاء عاما آخر في بارك دي برانس.

وتشير تقارير إعلامية عديدة إلى أن النجم الفرنسي سينضم إلى ريال مدريد الإسباني.

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