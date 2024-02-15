أحادي أوكسيد الكاربون يرسل ثلاث فتيات وشاب لمستعجلات طنجة

2024-02-15 / 18:29
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هبة بريس _ طنجة

تسبب غاز أوحادي أوكسيد الكاربون في ارسال ثلاث فتيات وشاب الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس “, إن ثلاث فتيات وشاب نقلوا الى المستعجلات في حالة خطيرة، نتيجة تسرب غاز “البوتان” بالمنزل الذي يكترونه بحي سيدي بوحاجة بمنطقة بني مكادة بطنجة .

وفور توصلها بالخبر انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب ودواعي تسرب الغاز.

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