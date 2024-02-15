أحادي أوكسيد الكاربون يرسل ثلاث فتيات وشاب لمستعجلات طنجة

هبة بريس _ طنجة

تسبب غاز أوحادي أوكسيد الكاربون في ارسال ثلاث فتيات وشاب الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

وقالت مصادر “هبة بريس “, إن ثلاث فتيات وشاب نقلوا الى المستعجلات في حالة خطيرة، نتيجة تسرب غاز “البوتان” بالمنزل الذي يكترونه بحي سيدي بوحاجة بمنطقة بني مكادة بطنجة .

وفور توصلها بالخبر انتقلت عناصر الشرطة العلمية والتقنية لعين المكان، حيث تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب ودواعي تسرب الغاز.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp