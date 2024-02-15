المطارات المغربية تستقبل أزيد من 2,27 مليون مسافر في يناير الماضي

2024-02-15 / 18:20
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هبة بريس _ الرباط

استقبلت مختلف مطارات المملكة ما مجموعه 2.277.827 من المسافرين خلال شهر يناير 2024 ، بزيادة بلغت 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للمطارات يتعلق بحركة النقل الجوي، أن مطار محمد الخامس الدولي، الذي يمثل 35 في المائة من حركة النقل الجوي، استقبل 797.561 مسافر بزيادة حددت في 10 في المائة ، مشيرا إلى تمكن أغلب المطارات الأخرى من تحقيق نسب نمو من رقمين .

ويتعلق الأمر بكل من مطارات مراكش – المنارة (+22 في المائة) ، وأكادير المسيرة (+20 في المائة ) ، وطنجة أبن بطوطة (+13 في المائة ) ، والرباط سلا (+28 في المائة ) ، والناظور العروي (+10 في المائة ).

وحسب البلاغ، تعود هذه الدينامية إلى نمو حركة النقل الجوي الدولي بتسجيل أزيد من 2 مليون مسافر، وذلك بارتفاع قدره 16 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023 ( وهي نسبة أعلى من المعدل الوطني البالغ 15 في المائة ). وتمثل حركة النقل الجوي الدولي 91 في المائة من إجمالي حركة النقل الجوي .

وعرف شهر يناير أيضا إطلاق خطوط جوية دولية جديدة : أكادير – نانت من قبل شركة الطيران VOLOTEA ، ثم طنجة – القاهرة من طرف شركة الطيران AIR CAIRO ، التي تدخل لسوق النقل الجوي بالمغرب لأول مرة .

في السياق ذاته، سجلت حركة النقل الجوي الداخلي نموا بنسبة +4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وبشأن حركة النقل الجوي الدولي، استقبلت مطارات المغرب ما مجموعه 2.068.065 مسافرا بنمو قوي قدره 16 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الفارطة .

وقد سجلت حركة النقل الجوي مع أوروبا، التي تمثل 82 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي الدولي، نسبة نمو من رقمين قدرها 15 في المائة ، والشيء نفسه على مستوى حركة النقل الجوي مع كل من إفريقيا والشرق الأوسط والأقصى وأمريكا الشمالية بنسب نمو تقدر على التوالي بـ 19 في المائة ، و 24 في المائة ، و 11 في المائ

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