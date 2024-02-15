أمير الكويت يصدر مرسوما بحل البرلمان-

2024-02-15 / 18:16
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هبة بريس _ وكالات

أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان).

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في خبر عاجل: “صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة”.

وأضافت في منشور على موقعها الإلكتروني أن “المرسوم صدر وفقا للمادة 107 من الدستور، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية، في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.

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