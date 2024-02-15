بسبب رفضه وجبه الفطور.. إدارة سجن العرجات تتوعد باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق زيان

2024-02-15 / 17:11
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هبة بريس - الرباط

أعلنت إدارة السجن المحلي العرجات 1 أنه بتاريخ 15 فبراير 2024، وخلال قيام الموظف المسؤول عن توزيع الوجبات الغذائية بتسليم وجبة الفطور إلى السجين (م.ز)، قام هذا الأخير برمي وجبته خارج الغرفة أمام الموظف.

وذكرت الإدارة في بلاغ لها، أنه بعد إقدام السجين المذكور على هذا التصرف اللامسؤول، أشعرت إدارة المؤسسة السجنية النيابة العامة بهذه التصرفات، كما سيتم ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حقه.

وأشارت إلى أن السجين المعني يتمتع بجميع حقوقه التي يكفلها له القانون من رعاية صحية وإيواء يستجيب للشروط الصحية اللازمة، كما أنه يستفيد من الفسحة والاستحمام والمخابرة مع المحامي والزيارة العائلية والاتصال عبر الهاتف الثابت للمؤسسة، وغيرها من الحقوق.

وشددت على أن هذا التصرف الأرعن والأخرق الذي أقدم عليه السجين ما هو إلا وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية، مؤكدة للرأي العام أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون في حقه، شأنه في ذلك شأن بقية السجناء، كلما صدر عنه ما فيه خرق لمقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

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