مشروع ضخم لتشجير جنبات “لوطوروت” سيخلق آلاف فرص الشغل

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مشروع ضخم ذاك الذي أطلقته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، حيث تقرر تشجير جنبات الطرق السيارة من خلال عشرات الآلاف من الأشجار التي ستمنح “لوطورت” جمالية خاصة من جهة و ستحافظ على البيئة من جهة ثانية، و ستخلق فرص شغل عديدة كذلك.

و في هذا الصدد، أوضح أنور بنعزوز الرئيس المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب أن مشروع تشجير جنبات الطرق السيارة يعتبر مشروعا مهما سيساهم في حماية البيئة.

و أضاف بنعزوز بأن هذا المشروع يأتي بشراكة مع عدد من الفاعلين الأجانب و المغاربة، و في مقدمتهم مؤسسات ألمانية تعنى بالبيئة.

و شدد الرئيس المدير العام ل”لوطوروت المغرب” على أن هاجس الحفاظ على البيئة هو تحدي كبير حملت شركة الطرق السيارة بالمغرب على عاتقها مهمة المساهمة فيه.

تفاصيل أوفى بخصوص عملية إنبات جنبات الطرق السيارة بالمغرب تجدونها في التقرير التالي:

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