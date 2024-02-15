في ليلة عيد الحب.. العثور على رضيع متخلى عنه بطنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر مساء أمس الأربعاء 14 فبراير التي تصادف مايعرف بعيد الحب ، على رضيع متخلى عنه بأحد أحياء طنجة .
وبحسب معطيات الموقع فقد عثر على الرضيع بمنطقة مهجورة حيث تم اخطار عناصر الوقاية المدنية التي حضرت الى عين وقامت بنقل الرضيع وهو في حالة صحية جيدة الى المستشفى قصد اخضاعه للفحوصات الطبية .
وفتحت السلطات الأمنية بطنجة بحثا لتحديد هوية الأم التي قامت بالتخلي عن رضيعها .
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6 تعليقات
العثور على رضيع متخلى عنه بطنجة
Ya rebbi salama
Llah yahfad wsf
لا حول ولا قوة الا بالله
هذه نتائج عيد الحب ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اهدينا اليك وردنا ردا جميلا..