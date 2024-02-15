طنجة ..20 مصابا في حادث اصطدام سيارة لنقل العمال بشاحنة

هبة بريس - مكتب طنجة

أصيب مالايقل عن 20 شخصا صباح اليوم الخميس ، في حادث سير خطيرة إثر اصطدام سيارة لنقل العمال بشاحنة على مستوى منطقة “الشرافات” بطنجة .

وقالت مصادر الموقع ، فإن اصطداما عنيفا بين حافلة لنقل العمال بشاحنة مركونة على قارعة الطريق، تسبب في إصابة 20 شخصا بينهم نساء بجروح وكسور خطيرة تطلبت نقلهم على عجل إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.

وأضافت المصادر أن السرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق الحافلة افقدته السيطرة على المقود قبل أن يصطدم بالشاحنة في حادث وصف بالخطير .

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