بنموسى: “خصصنا 17 مليار درهم لتنزيل قرارات لفائدة رجال ونساء التعليم”
هبة بريس - الرباط
صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي سيساهم في طي عدد من الملفات التي خلقت اضطرابات داخل القطاع.
وأضاف الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي أنه تم تخصيص غلاف مالي مهم لتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.
وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة خصصت حوالي 17 مليار درهم ستصرف على 4 أو 5 سنوات لتنزيل القرارات المتخذة لفائدة رجال ونساء التعليم.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
من الجيد تخصيص 17 مليار درهم لتنزيل قرارات لفائدة رجال ونساء التعليم
مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية
Mezyane Mezyane
Ahsen haja ghaydiro ymkn
النظام الأساسي الجديد يتطلب رصد مبالغ مالية مهمة لإصلاح التعليم..
نتمنى أن ينجح هذا الإصلاح..