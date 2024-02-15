الأساتذة الموقوفين.. بنموسى: “ماشي بسبب الإضراب لكن بسبب قيامهم بتجاوزات”

هبة بريس - الرباط

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إيقاف عدد من الأساتذة بسبب الإضراب.

وأكد بنموسى في كلمته بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الاساتذة كاعما موقوفين حيت دارو الاضراب، لكن بسبب عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة ادارية ستشتغل بداية الاسبوع على صعيد كل الجهات لدراسة كل ملف على حدى، بهدف اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة.

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