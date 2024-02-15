مشروع ضخم لتشجير جنبات الطريق السيار و خلق الالاف فرص الشغل بشراكة مع التعاون الوطني و مؤسسات وطنية

2024-02-15 / 14:22
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