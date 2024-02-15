موانئ الواجهة المتوسطية: ارتفاع منتجات الصيد البحري بـ 26%

هبة بريس

سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع يناير 2023.

وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية خلال يناير بلغت 1903 طنا، مقابل 1512 طنا خلال يناير من العام الماضي.

وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره ارتفاعا مهما يصل إلى 59 في المائة، حيث وصلت إلى 105,73 مليون درهم، مقابل 66,57 مليون درهم قبل عام.

وحسب الأنواع، تراجعت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، إلى 292 طنا (ناقص 34 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 4,96 مليون درهم (ناقص 31 في المائة)، مقابل 445 طنا و 7,16 مليون درهم قبل عام.

كما سجل حجم المصطادات من الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة تراجعا ب 12 في المائة ليصل إلى 200 طنا بقيمة سوقية تناهز 7,78 مليون درهم (ناقص 1 في المائة)، مقابل 228 طنا و 7,87 مليون درهم خلال يناير 2023.

بالمقابل، سجلت كمية الرخويات المفرغة خلال يناير الماضي ارتفاعا قياسيا لتصل إلى 1334 طنا (زائد 76 في المائة) بقيمة تعادل 88,59 مليون درهم (زائد 88 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 77 طنا (زائد 9 في المائة) بقيمة تصل إلى 4,38 مليون درهم (زائد 6 في المائة).

وشهد نشاط صيد الصدفيات تراجعا بنسبة 100 في المائة، حيث لم يسجل تفريغ أي كمية خلال شهر يناير، مقابل 10 أطنان خلال يناير 2023 بقيمة تصل إلى 0,3 مليون درهم، الأمر نفسه سجل بالنسبة لاستغلال الطحالب البحرية.

يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال يناير الماضي 34 ألف و 805 طنا بارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة مع يناير عام 2023، كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 19 في المائة لتصل إلى أزيد من 1,16 مليار درهم.

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