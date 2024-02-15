البحرية الملكية تنقذ 32 مرشحا للهجرة السرية بسواحل الداخلة

هبة بريس

قدمت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، اليوم الخميس، المساعدة لقارب كان يواجه صعوبات على بعد 222 كلم جنوب – غرب الداخلة، وعلى متنه 32 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم قاصران.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا القارب، الذي أبحر، أمس الأربعاء، انطلاقا من السواحل الموريتانية،كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم في صحة جيدة إلى ميناء الداخلة، حيث جرى تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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