نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب نمر فالعالم وملي غنيت ليه رتاح ونعس”

هبة بريس - القسم الفني

تحدث الفنان المغربي، نعمان لحلو، عن لقائه بأخطر وأكبر نمر في العالم.

وخلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزية، قال نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب وأكبر نمر فالعالم، وملي غنيت ليه رتاح ونعس”.

تصريح نعمان لحلو، آثار استغراب عدد من النشطاء الذين شككوا في صحته، قبل أن يقدم على نشر الفيديو الذي يوثق للواقعة.

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