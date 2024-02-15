نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب نمر فالعالم وملي غنيت ليه رتاح ونعس”
هبة بريس - القسم الفني
تحدث الفنان المغربي، نعمان لحلو، عن لقائه بأخطر وأكبر نمر في العالم.
وخلال حلوله ضيفا على أحد البرامج التلفزية، قال نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب وأكبر نمر فالعالم، وملي غنيت ليه رتاح ونعس”.
تصريح نعمان لحلو، آثار استغراب عدد من النشطاء الذين شككوا في صحته، قبل أن يقدم على نشر الفيديو الذي يوثق للواقعة.
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11 تعليقات
دار ليه الرقية الشرعية،
ممكن إكون النمر اديال البلاستيك او الرسوم المتحركه .أما النمر الحقيقي سيفقده الوضوء قبل أن يراه.
مسكين هاذ النمر مستطرق الأغاني وكيحس حسن من البشر المرستان ديال فاس هذا اللي كأنو كيطلقو فيه الموسيقى للحماق وهما كينشطو وكايتهدنو
مسكين هاذ النمر مستطرق الأغاني وكيحس حسن من البشر المرستان ديال فاس هذا اللي كانو كيطلقو فيه الموسيقى للحماق وهما كينشطو وكايتهدنو
ههههه بصح وقيلا صوتك عجبو ومن بعد بغيتي تقول زعما شي معجزة زيد جرب أسد ف أدغال افريقيا او ضبع وغاشوف
😂😂😂لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم# اسي نعمان رجوع لله #
قولوا له يغني للجيران ديالنا عسى أن يناموا كما نام النمر.
نعس باش ميسمعش
إيوا بقا تغني للحيوانات،أما حنا البشر ماتيعجبناش غناك
إيوا بقا تغني للحيوانات،أما حنا البشر ماتيعجبناش غناك
غني للحيوانات حسن.حنا البشر ماكيعجبناش غناك
هذه علامات بداية ظهور مرض اسمه الزهايمر.طهور انشاء الله.