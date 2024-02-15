تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني يتقدم إلى الرتبة 12
تقدم المنتخب المغربي الأول لكرة القدم بمركز واحد ليحتل الرتبة 12 في التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وبحصوله على 1663.39 نقطة، ظل أسود الأطلس في الصدارة إفريقيا، متفوقين على السنغال التي تحتل الرتبة الـ 17 برصيد 1620.74 نقطة.
كما احتفظ المنتخب الوطني بالرتبة الأولى على المستوى العربي متقدما على منتخب مصر صاحب المركز 36 برصيد 1500.38 نقطة.
وعلى الصعيد العالمي، لا تزال الأرجنتين في صدارة تصنيف الفيفا، تليها فرنسا وإنجلترا.
01. الأرجنتين
02.فرنسا
03. إنجلترا
04. بلجيكا
05. البرازيل
06. هولندا
07. البرتغال
08. إسبانيا
09. إيطاليا
10. كرواتياتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
المنتخب الوطني يتقدم إلى الرتبة 12
ظل أسود الأطلس في الصدارة إفريقيا
متفوقين على السنغال التي تحتل الرتبة الـ 17
احتفظ المنتخب الوطني بالرتبة الأولى على المستوى العربي متقدما على منتخب مصر