دعم السكن.. المنصوري: “عدد طلبات الاستفادة فاقت 48 ألف طلب”

هبةبريس - الرباط

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن مستجدات برنامج دعم السكن.

وذكرت الوزيرة خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني”، مساء أمس الأربعاء، أن منصة دعم السكن استقبلت الى حدود اليوم أزيد من 48 ألف طلب.

وأضافت المنصوري، أن حوالي 2500 مغربية ومغربي استفادوا من البرنامج عن طريق الموثقين، مشيرة الى أن 2500 ملف في طور الاشتغال.

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