المنصوري: إلياس العماري هنأني وبنشماش اختلفت معه ووهبي سياسي محترم

هبة بريس - الرباط

تحدثت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الأمناء العامين السابقين للحزب.

وقالت المنصوري خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني”، مساء أمس الأربعاء، “السيد حسن بنعدي مراكشي ومن المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة ولديه تاريخ نضالي ونقابي مهم وهو من الأولين الذين أقنعونا بالانخراط في الحزب.

وعن الشيخ بيد الله، قالت المنصوري: “كان أميناً عاماً في المستوى وكانت له خصوصية وقدرة على الإنصات للجميع ورجل التوافقات”.

واعتبرت المنصوري، أن مصطفى البكوري، كان المفاجأة بالنسبة للحزب لأنه كان في من مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين. وتشبع بالحركة وأتى بشكل جديد على مستوى الممارسة السياسية.

وكشفت المنصوري، عن تهنئة إلياس العماري لها، مضيفة أنه كان من المؤسسين للبام، ورجل اشتغل في صفوف الحزب كثيرا، رغم أنها اختفلت معه في التدبير والتصور الحزبي، ولكن لم تختلف معه في الجانب الإنساني.

وعن حكيم بنشماش، أكدت المنصوري على أنه سياسي يساري اشتغل من البداية، كان لديه خطاب سياسي قوي ولكن اختلفت معه، قبل أن تصف الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي بالرجل السياسي المحترم، مشيرة أنها تعلمت منه الكثير ومازالت تتعلم منه، وأن حضوره داخل الحزب مستمر، وجعل الجميع يشتغلون بارتياح.

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